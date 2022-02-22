Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса
ФТУ: «Из-за российской агрессии нам запретили проводить матч Кубка Дэвиса в Украине»
В Федерации тенниса сообщили, почему поединок против Барбадоса перенесли в Турцию
12:57
Фото: ФТУ
В Федерации тенниса Украины объяснили, почему матч Кубка Дэвиса против Барбадоса перенесли из Киева в Анталью, Турция:
«Из-за российской агрессии нам запретили проводить матч в Украине, как решил жребий. Поэтому Федерация тенниса Украины выбрала местом проведения матча Кубка Дэвиса против Барбадоса турецкую гостиницу «Rixos Premium Belek», которая находится в Анталии».
Матч Украина – Барбадос состоится 4-5 марта. Накануне стала известна заявка сборной Украины.
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