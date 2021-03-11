ФТУ поддержала Свитолину после поражения от Кузнецовой

Федерация тенниса Украины в своем Instagram опубликовала пост в поддержку Элины Свитолиной, которая неожиданно проиграла Светлане Кузнецовой в матче второго круга турнира WTA в Дубае.

В сложившихся Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолиной. Жизнь вообще полосатая, у каждого случаются периоды, когда почти ничего не получается. Это может произойти по каким-либо причинам, о которых у нас нет информации. Мы считаем их публичное обсуждение сейчас несвоевременным. Вообще недопустимыми считаем оскорбления и издевательства.

Каждый имеет право на субъективные предположения, но также каждый должен иметь сомнения относительно своего мнения и выражать его корректно. Тем более в публичной плоскости. Когда кто-то из нас оказывается в сложной ситуации, он нуждается в поддержке и любви. Осуждение только подавляет и мешает восстановиться.

Свитолина на протяжении всей своей карьеры доказывала, что она – настоящий боец, и никакие оскорбления не помешают ей вернуться в свою лучшую форму. Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдет, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам».