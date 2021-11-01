Фучович в матче с двумя тай-брейками вышел во второй круг Master, где его ждет Джокович

Венгр в трех сетах обыграл Фоньини

Фото: twitter.com/RolexPMasters

Мартон Фучович (ATP, 40) в первом матче турнира серии Masters в Париже, Франция, почти на три часа зарубился с Фабио Фоньини (ATP, 37) 6:1, 6:7 (6), 7:6 (5).



Венгр 9 раз подал навылет, но и допустил целых 7 «двойных», а также записал в свой актив 6 реализованных брейк-поинтов из 16-и. Итальянец сделал 1 эйс, выиграл 4 гейма на подаче соперника и допустил 4 ошибки при подаче. Это была шестая официальная игра теннисистов – 4:2 в пользу Фоньини.

Во втором раунде соревнований Фучович сыграет с лучшим теннисистом планеты Новаком Джоковичем.

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