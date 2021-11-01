Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фучович в матче с двумя тай-брейками вышел во второй круг Master, где его ждет Джокович

Венгр в трех сетах обыграл Фоньини
Теннис ATP
1 ноября 18:18
Фучович в матче с двумя тай-брейками вышел во второй круг Master, где его ждет Джокович
Фото: twitter.com/RolexPMasters

Мартон Фучович (ATP, 40) в первом матче турнира серии Masters в Париже, Франция, почти на три часа зарубился с Фабио Фоньини (ATP, 37) 6:1, 6:7 (6), 7:6 (5).

Венгр 9 раз подал навылет, но и допустил целых 7 «двойных», а также записал в свой актив 6 реализованных брейк-поинтов из 16-и. Итальянец сделал 1 эйс, выиграл 4 гейма на подаче соперника и допустил 4 ошибки при подаче. Это была шестая официальная игра теннисистов – 4:2 в пользу Фоньини.

Во втором раунде соревнований Фучович сыграет с лучшим теннисистом планеты Новаком Джоковичем.

Обновленный рейтинг ATP.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мартон Фучович Фабио Фоньини

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не матч, а целое представление. Видеообзор крутого парного поединка турнира в Индиан-Уэллсе
Не матч, а целое представление. Видеообзор крутого парного поединка турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис ATP
15 октября 13:00
Циципас с камбэком победил Фоньини и вышел в 4-й круг Индиан-Уллса
Циципас с камбэком победил Фоньини и вышел в 4-й круг Индиан-Уллса
Теннис ATP
13 октября 09:59

Новости: Теннис

Маррей выдал очередной дикий матч, но не реализовал семь матч-болов и проиграл «лаки лузеру»
Маррей выдал очередной дикий матч, но не реализовал семь матч-болов и проиграл «лаки лузеру»
ATP
10:46
Надаль хочет выступить на декабрьском выставочном турнире в Абу-Даби
Надаль хочет выступить на декабрьском выставочном турнире в Абу-Даби
ATP
09:55
Марченко прошел во второй круг челленджера в Бергамо
Марченко прошел во второй круг челленджера в Бергамо
ATP
1 ноября 22:41
Стаховский пробился во второй круг челленджера в Бергамо
Стаховский пробился во второй круг челленджера в Бергамо
ATP
1 ноября 20:40
Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»
Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»
ATP
1 ноября 19:45
Фучович в матче с двумя тай-брейками вышел во второй круг Master, где его ждет Джокович
Фучович в матче с двумя тай-брейками вышел во второй круг Master, где его ждет Джокович
ATP
1 ноября 18:18
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
ATP
1 ноября 17:38
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
ATP
1 ноября 13:56
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
WTA
1 ноября 13:26
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Интервью
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 18:28
5
Все новости