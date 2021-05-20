Гауфф уверенно прошла Анисимову на пути в полуфинал турнира в Парме

Американки завершили противостояние за 2 сета

Кори Гауфф / фото - Getty Images

30-й номер рейтинг WTA Кори Гауфф обыграла соотечественницу Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира в Парме, Италия, со счетом 6:3, 6:3.

17-летняя американка трижды подала навылет, допустив 4 двойные ошибки, реализовав 6 брейк-поинтов из 10. 19-летняя Аманда записала себе в актив3 брейка, при 2 двойных ошибках.

Кори за 1 час и 14 минут сравняла счет в личных встречах с соперницей после поражения на US Open Girls в 2017 году.

В полуфинале Гауфф сыграет против Катерины Синяковой, которую уже обыгрывала в 2020 году.

Ранее турнир покинула Серена Уильямс.