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Гауфф уверенно прошла Анисимову на пути в полуфинал турнира в Парме

Американки завершили противостояние за 2 сета
Теннис WTA
20 мая 17:30
Гауфф уверенно прошла Анисимову на пути в полуфинал турнира в Парме
Кори Гауфф / фото - Getty Images

30-й номер рейтинг WTA Кори Гауфф обыграла соотечественницу Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира в Парме, Италия, со счетом 6:3, 6:3.

17-летняя американка трижды подала навылет, допустив 4 двойные ошибки, реализовав 6 брейк-поинтов из 10. 19-летняя Аманда записала себе в актив3 брейка, при 2 двойных ошибках.

Кори за 1 час и 14 минут сравняла счет в личных встречах с соперницей после поражения на US Open Girls в 2017 году.

В полуфинале Гауфф сыграет против Катерины Синяковой, которую уже обыгрывала в 2020 году.

Ранее турнир покинула Серена Уильямс.

Антон Кривенко
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Теги

Кори Гауфф Аманда Анисимова

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