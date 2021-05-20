Свентек обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Риме
Гауфф уверенно прошла Анисимову на пути в полуфинал турнира в Парме
Американки завершили противостояние за 2 сета
Кори Гауфф / фото - Getty Images
30-й номер рейтинг WTA Кори Гауфф обыграла соотечественницу Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира в Парме, Италия, со счетом 6:3, 6:3.
17-летняя американка трижды подала навылет, допустив 4 двойные ошибки, реализовав 6 брейк-поинтов из 10. 19-летняя Аманда записала себе в актив3 брейка, при 2 двойных ошибках.
Кори за 1 час и 14 минут сравняла счет в личных встречах с соперницей после поражения на US Open Girls в 2017 году.
В полуфинале Гауфф сыграет против Катерины Синяковой, которую уже обыгрывала в 2020 году.
Ранее турнир покинула Серена Уильямс.
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