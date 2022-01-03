Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Раскрывать имена этих теннисистов Крэйг Тайли не стал
18:40
Крэйг Тайли / фото - tennisworldusa.org
Глава Australian Open Крэйг Тайли признался, что знает некоторых теннисистов, получивших медотвод от прививки против коронавируса.
Тайли цитирует портал tennis365.com:
«Мы знаем игроков, которые просили медотвод, и в некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию, но они должны сами решить, хотят ли делиться этой информацией».
Крэйг Тайли рассказал, когда станет известно, сыграет ли Новак Джокович на Australin Open.
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