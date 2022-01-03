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Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации

Раскрывать имена этих теннисистов Крэйг Тайли не стал
Теннис Grand Slam
18:40
Глава Australian Open сообщил, что некоторым игрокам предоставили медотвод от вакцинации
Крэйг Тайли / фото - tennisworldusa.org

Глава Australian Open Крэйг Тайли признался, что знает некоторых теннисистов, получивших медотвод от прививки против коронавируса.

Тайли цитирует портал tennis365.com:

«Мы знаем игроков, которые просили медотвод, и в некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию, но они должны сами решить, хотят ли делиться этой информацией».

Крэйг Тайли рассказал, когда станет известно, сыграет ли Новак Джокович на Australin Open.

Рене Тер Велде
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