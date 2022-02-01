Глава МОК во время Олимпийских игр-2022 хочет встретиться с «пропавшей» теннисисткой Пэн Шуай

Китаянка обвиняла партийного чиновника в изнасиловании, а потом исчезла

Пэн Шуай / Фото: cbc.ca

Глава МОК Томас Бах во время Зимней Олимпиады-2022 планирует встретиться с Пэн Шуай, которая ранее считалась пропавшей после обвинений в изнасиловании вице-премьера Китая.



Глава организации «Армия выживших» Джули Энн Риверс-Кокран обратилась к Международному олимпийскому комитету. Слова Риверс-Кокран приводит tennis365.com:

Это не только ужасная, а и весьма опасная идея, не учитывающая последствий травмы, которая еще и может усугубить ситуацию. Предполагать, что Шуай может говорить от себя, мягко говоря, легкомысленно. МОК ничего не учитывает. Если жертва отказывается от обвинений, обычно это делается под давлением. Со стороны МОК эта затея является безответственной и только напоминает о предыдущем бездействии.

Напомним, что WTA отказалась от проведения турниров в Китае.