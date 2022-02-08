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Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»

Стив Саймон считает, что угроза для жизни китайской теннисистки все еще существует
Теннис WTA
10:20
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
Пэн Шуай / фото - REUTERS

Глава WTA Стив Саймон заявил, что интервью, которое Пэн Шуай дала на Олимпийских Играх в Пекине, не снимает опасений по поводу безопасности жизни китайской теннисистки.

Слова Саймона приводит wtatennis.com:

«Всегда приятно видеть Пэн Шуай, будь то интервью или Олимпийские Игры.

Однако ее недавнее очное интервью не снимает наших опасений по поводу ее первоначального поста от 2 ноября. Повторим нашу точку зрения: Пэн сделала смелый шаг, публично выступив с обвинением в сексуальном насилии со стороны высокопоставленного китайского чиновника. Как и в случае с любым из наших игроков по всему миру, мы потребовали официального расследования этих обвинений соответствующими органами и встречи WTA с Пэн – в частном порядке – для обсуждения ее ситуации.

Мы продолжаем придерживаться своей позиции, и наши мысли остаются с Пэн Шуай».

Президент МОК Томас Бах во время зимних Олимпийских Игр в Пекине встретился с Пэн Шуай.

Рене Тер Велде
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Пэн Шуай

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