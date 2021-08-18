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Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто

Французский теннисист впервые в сезоне сыграл в четвертьфинале
Теннис ATP
18:25
Главный весельчак Тура вновь начал побеждать. Лучшие моменты Монфиса на турнире в Торонто
Фото: Getty Images

Пресс-служба АТР опубликовала видео лучших моментов француза Гаэля Монфиса на турнире серии Masters в Торонто.


Турнир в Торонто стал первым в этом сезоне, на котором Монфис дошел до четвертьфинала. Не так давно он признался, что на победы его вдохновляет Элина Свитолина.

На этой недели француз выступает в Цинциннати, где уже успешно преодолел первый круг.

Сергей Остапенко
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Гаэль Монфис

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