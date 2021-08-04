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«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной

Французу не удалось выиграть награду в Токио
Olympics Токио-2020
4 августа 21:19
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Монфис и Свитолина / фото - Instagram

Лучший теннисист Франции по версии АТР Гаэль Монфис опубликовал в своем Instagram совместный снимок со своей женой Элиной Свитолиной. Француз поделился яркой реакцией на бронзовую медаль Олимпиады у украинки.

 

«Когда женушка принесла бронзу. Гордый муж».  

Напомним, теннисисты планируют провести медовый месяц в очень экзотичном месте.

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Гаэль Монфис

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