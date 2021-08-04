«Ментально готова к Олимпиаде в Париже». Свитолина рассказала о дальнейших планах
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Французу не удалось выиграть награду в Токио
4 августа 21:19
Монфис и Свитолина / фото - Instagram
Лучший теннисист Франции по версии АТР Гаэль Монфис опубликовал в своем Instagram совместный снимок со своей женой Элиной Свитолиной. Француз поделился яркой реакцией на бронзовую медаль Олимпиады у украинки.
«Когда женушка принесла бронзу. Гордый муж».
Напомним, теннисисты планируют провести медовый месяц в очень экзотичном месте.