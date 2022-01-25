Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»
И Свитолина не помогла. Монфис в тяжелейшем матче с Берреттини зачехлил ракетку на Australian Open
Француз проиграл сопернику в пяти сетах
15:58
Гаэль Монфис / Фото: Tennishead
В четвертьфинале Australian Open француз Гаэль Монфис (ATP 20) проиграл итальянцу Маттео Берреттини
(ATP 7) со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6.
Матч продлился почти четыре часа, в течение которых Монфис подал 15 раз навылет против 12 эйсов у соперника. При этом у Гаэля семь двойных ошибок, тогда как у Берреттини всего две.
Также Монфис реализовал 3 из 14 брейк-поинтов против 4 из 11 у итальянца.
Напомним, во время матча Монфиса активно поддерживала его украинская жена Элина Свитолина.
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