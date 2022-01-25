И Свитолина не помогла. Монфис в тяжелейшем матче с Берреттини зачехлил ракетку на Australian Open

Француз проиграл сопернику в пяти сетах

Гаэль Монфис / Фото: Tennishead

В четвертьфинале Australian Open француз Гаэль Монфис (ATP 20) проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 7) со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6.



Матч продлился почти четыре часа, в течение которых Монфис подал 15 раз навылет против 12 эйсов у соперника. При этом у Гаэля семь двойных ошибок, тогда как у Берреттини всего две.

Также Монфис реализовал 3 из 14 брейк-поинтов против 4 из 11 у итальянца.

Напомним, во время матча Монфиса активно поддерживала его украинская жена Элина Свитолина.