«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon

А матч и вправду получился драматичным

История

Дарья Касаткина / Фото - Sky Sports

Матч второго круга Wimbledon между россиянкой Дарьей Касаткиной и латвийкой Аленой Остапенко получился по-настоящему драматичным.

В первых двух сетах теннисистки обменялись победами: стартовую партию взяла Остапенко 6:1, а во второй успех праздновала уже Касаткина – 6:3. В решающем сете пошел просто парад брейков – в первых шести геймах никому не удалось взять свою подачу. При счете 5:5 Касаткина еще раз сделала брейк, после чего вышла подавать на матч. Счет был 30:0, но затем россиянка проиграла четыре мяча подряд, и матч продолжился.

Так как на Wimbledon тай-брейк в решающем сете может быть только при счете 12:12, играли дальше в обычном режиме. Окрыленная обратным брейком Остапенко в следующем гейме взяла свою подачу «под ноль», а затем реализовала уже первый матчбол на приеме и вышла в третий круг.

Касаткина, проиграв принципиальной сопернице, с которой у нее уже несколько лет натянутые отношения, продолжит свои выступления только в парном разряде.

Однако поражением неприятности в этот вечер для Касаткиной не ограничились. В личные сообщения ее Instagram после матча написал футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов, который в грубой форме выказал ей недовольство из-за проигранной ставки. Касаткина это сообщение сразу опубликовала в сториз на своей странице.

«Конченная еб****шка. Вести с брейком 30:0 и про**ать матч. Иди на**й, шмара е***ная».

Касаткина на скриншоте написала свою реакцию на это сообщение, при этом тегнув еще и официальный Instagram-аккаунт «Алании».

«Вот такие джентельмены у нас играют в футбол. Выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Позже от имени Хубулова выступила «Алания», которая на своей странице в Instagram принесла извинения Касаткиной и ее семье.

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам».

Касаткина на эти извинения уже реагировать не стала.

Проблема ставок в профессиональном спорте, и теннисе в частности, является очень серьезной и пока что не решенной. Не зря после последнего матча на Wimbledon о ставках и букмекерах заговорил даже Роджер Федерер.