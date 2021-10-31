Зверев выиграл пятый титул в сезоне
Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей
Олимпийскому чемпиону пришлось немало побегать, но розыгрыш достался не ему
Александр Зверев / Фото: Twitter ATP
Четвертая ракетка мира Александр Зверев в Вене, Австрия, завоевал пятый трофей турниров ATP
в сезоне.
В матче олимпийского чемпиона и Фрэнсиса Тиафо было немало замечательных моментов, но один зрители встретили бурными овациями. То, что выдали теннисисты, и есть красота тенниса:
Cruel and unusual punishment— ATP Tour (@atptour) October 31, 2021
: @TennisTV | @FTiafoe | #ErsteBankOpenpic.twitter.com/HdQrM7VduB
Обзор матча:
Напомним, что благодаря триумфу в Румынии Аннет Контавейт вышла на Итоговый турнир WTA.
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