Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей

Олимпийскому чемпиону пришлось немало побегать, но розыгрыш достался не ему
Теннис ATP
31 октября 21:28
Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей
Александр Зверев / Фото: Twitter ATP

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в Вене, Австрия, завоевал пятый трофей турниров ATP в сезоне.

В матче олимпийского чемпиона и Фрэнсиса Тиафо было немало замечательных моментов, но один зрители встретили бурными овациями. То, что выдали теннисисты, и есть красота тенниса:

Обзор матча:

Напомним, что благодаря триумфу в Румынии Аннет Контавейт вышла на Итоговый турнир WTA.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зверев Френсис Тиафо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Зверев выиграл пятый титул в сезоне
Зверев выиграл пятый титул в сезоне
Теннис ATP
31 октября 17:57
Синнер: «Постараюсь показать свой лучший теннис и выйти в финал турнира в Вене»
Синнер: «Постараюсь показать свой лучший теннис и выйти в финал турнира в Вене»
Теннис ATP
30 октября 14:29
Сумасшедшая цифра. Зверев добыл 300-ю победу в карьере
Сумасшедшая цифра. Зверев добыл 300-ю победу в карьере
Теннис ATP
29 октября 12:39
Тиафо – о победе над Циципасом: «Хочу показывать свой максимум, и мне неважно, кто по ту сторону сетки»
Тиафо – о победе над Циципасом: «Хочу показывать свой максимум, и мне неважно, кто по ту сторону сетки»
Теннис ATP
29 октября 10:00
Тиафо сенсационно обыграл Циципаса во втором раунде турнира в Вене
Тиафо сенсационно обыграл Циципаса во втором раунде турнира в Вене
Теннис ATP
29 октября 07:34
«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса
«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
25 октября 12:22

Новости: Теннис

Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
ATP
17:38
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
ATP
13:56
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
WTA
13:26
«Винодел и лидеры сборных». Лучшие теннисисты Украины встретились со звездным украинским футболистом в Италии
«Винодел и лидеры сборных». Лучшие теннисисты Украины встретились со звездным украинским футболистом в Италии
ATP
12:05
Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
ATP
11:38
Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира
Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира
WTA
10:20
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
ATP
10:17
Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей
Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей
ATP
31 октября 21:28
Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый
Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый
WTA
31 октября 19:05
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
12
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
9
Все новости