Игра в кошки-мышки. Момент финального матча Зверева и Тиафо, который сорвал аплодисменты зрителей

Олимпийскому чемпиону пришлось немало побегать, но розыгрыш достался не ему

Александр Зверев / Фото: Twitter ATP

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в Вене, Австрия, завоевал пятый трофей турниров ATP в сезоне.



В матче олимпийского чемпиона и Фрэнсиса Тиафо было немало замечательных моментов, но один зрители встретили бурными овациями. То, что выдали теннисисты, и есть красота тенниса:

Обзор матча:

Напомним, что благодаря триумфу в Румынии Аннет Контавейт вышла на Итоговый турнир WTA.