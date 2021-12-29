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Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open

Ранее сообщали, что сербу отказали в медицинском исключении
Теннис Grand Slam
16:22
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Новак Джокович / фото - Getty Images

Сербское издание The Telegraf сообщает, что, несмотря на все слухи, первая ракетка мира Новак Джокович получил разрешение сыграть на Australian Open.

По информации источника, медицинская комиссия согласилась сделать для серба исключение и позволит теннисисту играть непривитым.

Ранее Informer сообщал, что Новак будет вынужден пропустить Australian Open в этом году.

Михаил Рыбак
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Новак Джокович Australian Open

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