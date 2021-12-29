Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Ранее сообщали, что сербу отказали в медицинском исключении
16:22
Новак Джокович / фото - Getty Images
Сербское издание The Telegraf сообщает, что, несмотря на все слухи, первая ракетка мира Новак Джокович получил разрешение сыграть на Australian Open.
По информации источника, медицинская комиссия согласилась сделать для серба исключение и позволит теннисисту играть непривитым.
Ранее Informer сообщал, что Новак будет вынужден пропустить Australian Open в этом году.
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