Итальянского теннисиста сняли с тысячника в Торонто за то, что он сходил за едой в ресторан

Музетти дисквалифицировали за нарушение мер по борьбе с коронавирусом

Лоренцо Музетти / Фото: ATP Лоренцо Музетти (ATP, 60) сняли с турнира серии ATP1000 в Торонто, Канада, за нарушение антиковидных правил, сообщает Rai Sport.

Спортсмен с тренером пошел в ресторан, так как не смог воспользоваться доставкой еды. Агентство общественного здравоохранения Канады заявляет, что любой человек, покинувший контролируемую территорию, нарушает COVID-19 протокол и не сможет принимать участие в соревнованиях. Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку в Монреле, Канада.

Олег Шумейко-младший