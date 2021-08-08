Джокович – Федереру: «Ты вдохновляешь всех преуспевать на корте, ты нужен спорту»
Итальянского теннисиста сняли с тысячника в Торонто за то, что он сходил за едой в ресторан
Музетти дисквалифицировали за нарушение мер по борьбе с коронавирусом
Лоренцо Музетти / Фото: ATP
Лоренцо Музетти (ATP, 60) сняли с турнира серии ATP1000 в Торонто, Канада, за нарушение антиковидных правил, сообщает Rai Sport.
Спортсмен с тренером пошел в ресторан, так как не смог воспользоваться доставкой еды. Агентство общественного здравоохранения Канады заявляет, что любой человек, покинувший контролируемую территорию, нарушает COVID-19 протокол и не сможет принимать участие в соревнованиях.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку в Монреле, Канада.
Комментарии 0