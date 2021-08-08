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Итальянского теннисиста сняли с тысячника в Торонто за то, что он сходил за едой в ресторан

Музетти дисквалифицировали за нарушение мер по борьбе с коронавирусом
Теннис ATP
20:46
Итальянского теннисиста сняли с тысячника в Торонто за то, что он сходил за едой в ресторан
Лоренцо Музетти / Фото: ATP

Лоренцо Музетти (ATP, 60) сняли с турнира серии ATP1000 в Торонто, Канада, за нарушение антиковидных правил, сообщает Rai Sport.

Спортсмен с тренером пошел в ресторан, так как не смог воспользоваться доставкой еды. Агентство общественного здравоохранения Канады заявляет, что любой человек, покинувший контролируемую территорию, нарушает COVID-19 протокол и не сможет принимать участие в соревнованиях.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку в Монреле, Канада.

Олег Шумейко-младший
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Лоренцо Музетти

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