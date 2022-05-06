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ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі. Далі буде обговорюватися відсторонення гравців

Рішення прийняли 80% делегатів
Теннис
18:57
ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі. Далі буде обговорюватися відсторонення гравців
Фото - reuters.com

На конференції Міжнародної федерації тенісу було прийняте рішення про призупинення членства в ITF Федерації тенісу Росії та Федерації тенісу Білорусі та дискваліфікацію збірних команд цих країн. Про це повідомляє прес-служба ФТУ.

За подібне рішення в рамках таємного голосування виступили 80% делегатів конференції. Питання про відсторонення індивідуальних гравців буде обговорюватися в майбутньому. Зокрема, на цьому наполягає Федерація тенісу України.

Нагадаємо, Марта Костюк розповіла, як відсторонила від особистого життя свого колишнього російського хлопця .

Сергей Лукьяненко
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