ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі. Далі буде обговорюватися відсторонення гравців

Рішення прийняли 80% делегатів

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На конференції Міжнародної федерації тенісу було прийняте рішення про призупинення членства в ITF Федерації тенісу Росії та Федерації тенісу Білорусі та дискваліфікацію збірних команд цих країн. Про це повідомляє прес-служба ФТУ.

За подібне рішення в рамках таємного голосування виступили 80% делегатів конференції. Питання про відсторонення індивідуальних гравців буде обговорюватися в майбутньому. Зокрема, на цьому наполягає Федерація тенісу України.

Нагадаємо, Марта Костюк розповіла, як відсторонила від особистого життя свого колишнього російського хлопця .