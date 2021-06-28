Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка
Из-за непогоды начало матчей Wimbledon перенесли
Пока неизвестно время старта основной сетки
14:13
Фото: skysports.com
В Англии из-за непогоды отсрочили начало матчей первого круга Wimbledon.
Первые матчи должны были стартовать в 13:00, по Киеву, но из-за непогоды их начало перенесли на 14:00. Однако, пока игры еще не стартовали.
Напомним, 134-й розыгрыш Wimbledon станет первым за два года, поскольку в 2020-м из-за коронавируса турнир отменили.
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