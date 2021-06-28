Из-за непогоды начало матчей Wimbledon перенесли

Пока неизвестно время старта основной сетки





Фото: skysports.com

В Англии из-за непогоды отсрочили начало матчей первого круга Wimbledon.



Первые матчи должны были стартовать в 13:00, по Киеву, но из-за непогоды их начало перенесли на 14:00. Однако, пока игры еще не стартовали.

Напомним, 134-й розыгрыш Wimbledon станет первым за два года, поскольку в 2020-м из-за коронавируса турнир отменили.