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Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру

Американец стал вторым теннисистом, который добрался до этой отметки
Теннис ATP
15:35
Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру
Джон Изнер / фото - Getty Images

Американский теннисист Джон Изнер в матче первого круга Masters в Цинциннати против Кэмерона Норри выполнил 26 эйсов. Таким образом, на счету 36-летнего Изнера 13004 эйсов за карьеру.

Американец стал вторым игроком, в активе которого есть как минимум 13 тысяч подач навылет. Лидером по этому показателю остается Иво Карлович. На счету хорвата 13709 эйсов.

Другой американский теннисист Райли Опелка включил себя и Джона Изнера в список подаванов.

Рене Тер Велде
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Джон Изнер

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