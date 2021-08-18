Медведев обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Торонто
Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру
Американец стал вторым теннисистом, который добрался до этой отметки
Джон Изнер / фото - Getty Images
Американский теннисист Джон Изнер в матче первого круга Masters в Цинциннати против Кэмерона Норри выполнил 26 эйсов. Таким образом, на счету 36-летнего Изнера 13004 эйсов за карьеру.
Американец стал вторым игроком, в активе которого есть как минимум 13 тысяч подач навылет. Лидером по этому показателю остается Иво Карлович. На счету хорвата 13709 эйсов.
Другой американский теннисист Райли Опелка включил себя и Джона Изнера в список подаванов.
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