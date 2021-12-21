Мухова снялась с Australian Open. В 2021 году в Мельбурне она сыграла в полуфинале
Известно, когда состоится жеребьевка Australian Open
Турнир стартует 17 января
14:36
Фото: skysports
Стало известно, когда состоится жеребьевка первого мэйджора в году – Australian Open.
Она пройдет 13 января. Сам турнир стартует 17 января.
Напомним, в основную сетку Открытого чемпионата Австралии заявлены четыре представительницы Украины. Что касается мужского одиночного разряда, то три украинца начнут турнир с квалификации.
Напомним, Australian Open может пропустить Новак Джокович.
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