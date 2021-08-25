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Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч

Игру прекратили при ничейном результате в первом сете
Теннис WTA
16:08
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) сегодня доиграет свой матч с француженкой Фионой Феро (WTA 80) во втором круге турнира WTA250 в Чикаго.

Известно, что матч возобновится после 20:30 по Киеву.

Свитолина и Ферро ранее сыграли 45 минут матча и во время остановки счет был 4:4.

Отметим, что победительница матча в четвертьфинале сыграет с Кристиной Младенович.

В первом круге турнира Свитолина прошла дальше после отказа соперницы Клары Бюрель.

Карен Агабекян
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Элина Свитолина

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