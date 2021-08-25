Свитолина: «С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове»
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
Игру прекратили при ничейном результате в первом сете
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) сегодня доиграет свой матч с француженкой Фионой Феро (WTA 80) во втором круге турнира WTA250 в Чикаго.
Известно, что матч возобновится после 20:30 по Киеву.
Свитолина и Ферро ранее сыграли 45 минут матча и во время остановки счет был 4:4.
Отметим, что победительница матча в четвертьфинале сыграет с Кристиной Младенович.
В первом круге турнира Свитолина прошла дальше после отказа соперницы Клары Бюрель.