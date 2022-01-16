Известно, кто заменит Джоковича в основной сетке Australian Open

Сербскому теннисисту аннулировали визу

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16 января стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на первом турнире серии Большого шлема в году – Australian Open.

Сербский теннисист проиграл свое дело в федеральном суде Австралии, поэтому ему аннулировали визу.

Место Джоковича в основной сетке турнира займет «лаки-лузер», 150-я ракетка мира Сальваторе Карузо из Италии. В первом круге он встретится с другим представителем Сербии Миомиром Кецмановичем.