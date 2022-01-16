Джоковича выдворили из Австралии и могут запретить въезд на три года. Мечтам о «календарном шлеме» конец?
Известно, кто заменит Джоковича в основной сетке Australian Open
Сербскому теннисисту аннулировали визу
15:27
Фото: Getty Images
16 января стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на первом турнире серии Большого шлема в году – Australian Open.
Сербский теннисист проиграл свое дело в федеральном суде Австралии, поэтому ему аннулировали визу.
Место Джоковича в основной сетке турнира займет «лаки-лузер», 150-я ракетка мира Сальваторе Карузо из Италии. В первом круге он встретится с другим представителем Сербии Миомиром Кецмановичем.