Дель Потро обратился к Агуэро: «Спасибо за твою карьеру и радость навсегда»
Известно, на каком турнире состоится возвращение Дель Потро
Аргентинец не выступал в Туре с лета 2019 года
фОТО: Getty Images
Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро анонсировал возвращение в Тур.
В Instagram аргентинец выложил фото с тренировки, которое сопроводил следующим текстом:
«Я тренировался очень усердно, каждый день лучше, чем предыдущий, с надеждой вернуться на соревнования в начале следующего года. Было бы особенным событием для меня вернуться в Буэнос-Айрес, а затем сыграть в Рио. Как вы понимаете, я отдаю все свои силы каждый день, чтобы мы могли снова встретиться с вами как можно скорее. Я буду держать вас в курсе моего прогресса».
Грунтовый турнир в Буэнос-Айресе имеет категорию 250 и пройдет с 7 по 14 февраля.
Из-за нескольких операций на колене Дель Потро не выступал в Туре с лета 2019 года.
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