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Известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA

На турнире впервые с 2016 года не выступит Элина Свитолина
Теннис WTA
09:06
Известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Фото: WTA

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который с 10 по 17 ноября пройдет в Гвадалахаре, Мексика.

Восемь теннисисток были поделены на две группы. Квартеты получили названия в честь древних мексиканских городов – Чичен-Ица и Теотиуакан.

В Группу Чичен-Ица попали: Арина Соболенко (1), Мария Саккари (4), Ига Швентек (5) и Паула Бадоса (7).

В Группу Теотиуакан вошли: Барбора Крейчикова (2), Каролина Плишкова (3), Гарбинье Мугуруса (6) и Анетт Контавейт (8).

Впервые с 2016 года на Итоговом не выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая не сумела квалифицироваться на турнир, а затем отказалась ехать в Мексику в качестве запасной.

Также в Гвадалахаре мы не увидим действующую чемпионку турнира и лидера мирового рейтинга Эшли Барти.

Сергей Остапенко
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