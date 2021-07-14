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Изящная игра Федерера и магия Монфиса – в тих-параде лучших ударов Wimbledon

А также неподдельные эмоции публики
Теннис Grand Slam
14:40
Изящная игра Федерера и магия Монфиса – в тих-параде лучших ударов Wimbledon
Фото: пресс-служба Wimbledon

Вашему внимаю лучшие удары Wimbledon.


Смотрите также самые забавные моменты турнира.

Wimbledon-2021 подарил нам много сенсаций, однако победители турнира получились предсказуемые: в женском разряде – первая ракетка мира Эшли Барти, в мужском – также лидер мирового рейтинга Новак Джокович.


Сергей Остапенко
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