Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Изящная игра Федерера и магия Монфиса – в тих-параде лучших ударов Wimbledon
А также неподдельные эмоции публики
14:40
Фото: пресс-служба Wimbledon
Вашему внимаю лучшие удары Wimbledon.
Смотрите также самые забавные моменты турнира.
Wimbledon-2021 подарил нам много сенсаций, однако победители турнира получились предсказуемые: в женском разряде – первая ракетка мира Эшли Барти, в мужском – также лидер мирового рейтинга Новак Джокович.
Комментарии 0