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Кафельников против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке

Легендарный российский теннисист считает, что такие матчи можно играть на нейтральных стадионах

Теннис
12:29
Кафельников против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке
Евгений Кафельников

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил в Twitter, что футбольные сборные России и Украины не должны разводить на футбольных турнирах по политическим причинам.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу.

Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение».

Напомним, сборные Украины и России и в марте сыграют в стыковых матчах чемпионата мира-2022, но будут разведены при жеребьевке.

Карен Агабекян
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Теги

сборная России (футбол) сборная Украины (футбол) Евгений Кафельников

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