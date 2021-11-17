Кафельников против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке

Легендарный российский теннисист считает, что такие матчи можно играть на нейтральных стадионах





Евгений Кафельников

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил в Twitter, что футбольные сборные России и Украины не должны разводить на футбольных турнирах по политическим причинам.



«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение».

Напомним, сборные Украины и России и в марте сыграют в стыковых матчах чемпионата мира-2022, но будут разведены при жеребьевке.