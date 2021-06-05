Полоса невезения продолжается. Монфис покинул Roland Garros
Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros
Предлагаем вашему вниманию обзор матча украинки
17:55
Элина Свитолина / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула Roland Garros после третьего матча. Теннисистка проиграла 33-й ракетке мира Барборе Крейчиковой, взяв 5 геймов.
Отметим, что за 8-й гейм в 1-м сете теннисистки боролись 21 минуту – чешка все же взяла верх.
Видео-обзор борьбы 26-летней одесситки.
Напомним, что в 4-й круг французского Шлема удалось пробиться Марте Костюк, установив национальный рекорд.
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