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Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros

Предлагаем вашему вниманию обзор матча украинки
Теннис Grand Slam
17:55
Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros
Элина Свитолина / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула Roland Garros после третьего матча. Теннисистка проиграла 33-й ракетке мира Барборе Крейчиковой, взяв 5 геймов.

Отметим, что за 8-й гейм в 1-м сете теннисистки боролись 21 минуту – чешка все же взяла верх.

Видео-обзор борьбы 26-летней одесситки.

Напомним, что в 4-й круг французского Шлема удалось пробиться Марте Костюк, установив национальный рекорд.

Антон Кривенко
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Барбора Крейчикова Элина Свитолина

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