Свитолина – стабильно хорошо, но хочется шторма
Как Свитолина активно поддерживает Монфиса в четвертьфинале Australian Open. Видео
Элина не только болеет за Гаэля, но и дает указания
15:44
Элина Свитолина, Гаэль Монфис / Фото: Инстаграм
На странице Australian Open в Twitter опубликовали фрагмент видео, на котором украинка Элина Свитолина поддерживает своего мужа Гаэля Монфиса в четвертьфинале против Маттео Берреттини.
IYKYK href="https://twitter.com/ElinaSvitolina?ref_src=twsrc%5Etfw">ElinaSvitolina x Gael_Monfils AusOpen#AO20222— AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022
Сама Элина покинула Открытый чемпионат Австралии в третьем круге в матче с Азаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля.
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