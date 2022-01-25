Как Свитолина активно поддерживает Монфиса в четвертьфинале Australian Open. Видео

Элина не только болеет за Гаэля, но и дает указания

Элина Свитолина, Гаэль Монфис / Фото: Инстаграм

На странице Australian Open в Twitter опубликовали фрагмент видео, на котором украинка Элина Свитолина поддерживает своего мужа Гаэля Монфиса в четвертьфинале против Маттео Берреттини.

Сама Элина покинула Открытый чемпионат Австралии в третьем круге в матче с Азаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля.