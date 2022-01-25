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Как Свитолина активно поддерживает Монфиса в четвертьфинале Australian Open. Видео

Элина не только болеет за Гаэля, но и дает указания
Теннис Grand Slam
15:44
Как Свитолина активно поддерживает Монфиса в четвертьфинале Australian Open. Видео
Элина Свитолина, Гаэль Монфис / Фото: Инстаграм

На странице Australian Open в Twitter опубликовали фрагмент видео, на котором украинка Элина Свитолина поддерживает своего мужа Гаэля Монфиса в четвертьфинале против Маттео Берреттини.

 

Сама Элина покинула Открытый чемпионат Австралии в третьем круге в матче с Азаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля.

Карен Агабекян
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Теги

Australian Open Гаэль Монфис Элина Свитолина

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