Калениченко уступил в финале турнира в Словакии

Украинец проиграл лидеру посева

Даниил Калениченко с победителем / фото - БТУ

Украинец Даниил Калениченко проиграл в финале турнира серии ITF M15 в Братиславе, Словакия. Теннисист уступил лидеру посева Мате Валкусу из Венгрии 0:6, 2:6.

Встреча продолжалась чуть больше одного часа, за это время Калениченко заработал 1 брейк-поинт и проиграл 5 геймов на своей подаче.

Другой украинец Владислав Манафов также остановился в финале турнира в Польше.