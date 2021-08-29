Марченко: «Сезон «Большого Шлема» для меня закончен»
Калениченко уступил в финале турнира в Словакии
Украинец проиграл лидеру посева
Даниил Калениченко с победителем / фото - БТУ
Украинец Даниил Калениченко проиграл в финале турнира серии ITF M15 в Братиславе, Словакия. Теннисист уступил лидеру посева Мате Валкусу из Венгрии 0:6, 2:6.
Встреча продолжалась чуть больше одного часа, за это время Калениченко заработал 1 брейк-поинт и проиграл 5 геймов на своей подаче.
Другой украинец Владислав Манафов также остановился в финале турнира в Польше.
Комментарии 0