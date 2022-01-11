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Калинина без проблем вышла во второй раунд турнира в Аделаиде

Украинка в двух сетах разобралась с румынкой Кырстей
Теннис WTA
11 января 11:44
Калинина без проблем вышла во второй раунд турнира в Аделаиде
Ангелина Калинина / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) одержала победу в матче против румынки Сораны Кырсти (№38 WTA) в первом раунде турнира WTA в Аделаиде со счетом 6:3, 6:2.

Матч продлился чуть менее полутора часа. Калинина оформила один эйс, допустила 1 двойную ошибку, выиграла 6 из 8 геймов на своей подаче.

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В 1/8 финала турнира в Аделаиде украинка сыграет с американкой Элисон Риск (№57 WTA).

Накануне Марта Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде в одиночном разряде, переиграв британку Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
Владимир Кириченко
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Ангелина Калинина

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