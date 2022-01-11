Калинина без проблем вышла во второй раунд турнира в Аделаиде

Украинка в двух сетах разобралась с румынкой Кырстей

Ангелина Калинина / Фото - БТУ

Украинская теннисистка(№51 WTA) одержала победу в матче против румынки(№38 WTA) в первом раунде турнира WTA в Аделаиде со счетом 6:3, 6:2.Матч продлился чуть менее полутора часа. Калинина оформила один эйс, допустила 1 двойную ошибку, выиграла 6 из 8 геймов на своей подаче.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В 1/8 финала турнира в Аделаиде украинка сыграет с американкой(№57 WTA).Наканунеуспешно стартовала на турнире в Аделаиде в одиночном разряде, переиграв британку