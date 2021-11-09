Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Калинина: «Думаю, что у меня будет небольшое преимущество перед Кудерметовой»
Украинская теннисистка пробилась во второй круг соревнования в Линце
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
Третья ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу над Мартиной Тревизан в первом круге турнира серии WTA 250 в Линце:
«Этот матч был непростым для нас обеих, потому что в субботу мы играли друг против друга на соревнованиях во Франции. Я ожидала, что поединок будет сложным, ведь тогда выиграла на двух тай-брейках. Ожидала, что будет очень много затяжных розыгрышей, но получилось так, что вопрос был в том, кто из нас покажет более стабильную игру. По сравнению с прошлым матчем я пыталась больше входить в корт».
Следующей соперницей украинки станет представительница России Вероника Кудерметова:
«Думаю, что у меня будет небольшое преимущество перед Кудерметовой, ведь я уже почувствовала корт. Но пока особо не хочу переключаться на следующий поединок, сначала нужно отдохнуть, обговорить все со своим тренером и быть готовой к матчу».
В Линце проходит заключительный турнир WTA в сезоне. Во второй круг соревнования также пробилась Леся Цуренко.
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