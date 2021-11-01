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Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции

Известны имена соперниц украинок


Теннис WTA
13:26
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Ангелина Калинина / Фото - tennisua.org
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№57 WTA) и Дарья Снигур (№188 WTA) выступят в основной сетке турнира ITF в Нанте (Франция).

Калинина, получившая первый номер посева, в первом раунде соревнований встретится с индуской Карман Каур Тханди.

Что касается Снигур, то она на старте сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт.

Турнир состоится с 1 по 7 ноября.

А тем временем первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 14-е место в обновленном рейтинге WTA.
Владимир Кириченко
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Теги

Ангелина Калинина Дарья Снигур

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