Калинина без шансов проиграла 14-й ракетке мира
Калинина и Снигур примут участие в турнире ITF во Франции
Известны имена соперниц украинок
Ангелина Калинина / Фото - tennisua.orgУкраинские теннисистки Ангелина Калинина (№57 WTA) и Дарья Снигур (№188 WTA) выступят в основной сетке турнира ITF в Нанте (Франция).
Калинина, получившая первый номер посева, в первом раунде соревнований встретится с индуской Карман Каур Тханди.
Что касается Снигур, то она на старте сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт.
Турнир состоится с 1 по 7 ноября.
А тем временем первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 14-е место в обновленном рейтинге WTA.
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