Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце
Калинина и Ястремская сыграют на турнире WTA 125 во Франции
Соревнования в Анже стартуют 6 декабря
Ангелина Калинина / Фото - FacebookУкраинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская подали заявку на участие в турнире WTA 125 в Анже (Франция).
Соревнования состоятся 6-12 декабря. Также на турнир заявились еще 10 представительниц топ-100 рейтинга.
Последний турнир, на котором участвовали Даяна и Ангелина, проходил на прошлой неделе в Линце (Австрия).
Напомним, Ястремская в первом раунде проиграла итальянке Жасмин Паолини, Калинина во втором круге зачехлила ракетку после матча с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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