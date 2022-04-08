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Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины

На нужды украинцев будет переведено 100 тысяч долларов
Теннис WTA
08 апреля 22:00
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Фото: twitter.com/charlestonopen

В Чарльстоне, США, прошло благотворительное мероприятие в поддержку Украины, на котором было собрано 100 тысяч долларов.

На корт вышли игроки разного уровня мастерства – от любителей до профессионалов. Наша страна была представлена Ангелиной Калининой, которая уже пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA500 в этом же города. Также участие приняли американские звезды тенниса Мэдисон Киз, три будущие соперницы сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Джессика Пегула, Шэлби Роджерс и Дезире Кравчик, а также многие другие.

Калинина поблагодарила за помощь нашей стране. Слова Ангелины приводит wtatennis.com:

Было хорошо увидеть, как все собрались вместе, чтобы поддержать Украину. Было очень важно, что подобное мероприятие состоялось, а собранные средства помогут всем, кто сейчас в этом нуждается. Поэтому спасибо турниру и благотворительной инициативе WTA за организацию.

Напомним, что Даяна Ястремская дошла до четвертьфинала турнира в Колумбии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ангелина Калинина Мэдисон Киз

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