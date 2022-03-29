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Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете

Украинка пожаловалась на проблемы с бедром
Теннис WTA
10:05
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 51) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA1000 в Майами, США, снявшись по ходу матча с Джессикой Пегулой (WTA, 21) 0:6. Официальной причиной снятия украинки стала травма правого бедра.

За менее получаса на корте американка сделала 1 эйс, допустила 1 «двойную» и реализовала 3 брейк-поинта из шести. Это была вторая встреча теннисисток – на Australian Open-2022 Джессика в трех сетах обыграла Ангелину.

В четвертьфинале Пегула сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Отметим, что четвертый круг «тысячника» – лучший результат в карьере Калининой.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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