Калинина уничтожила вторую ракетку России Касаткину на старте турнира в Москве
Калинина: «Касаткина – топовый игрок, перед матчем о победе в двух сетах не было и речи»
Украинка поделилась эмоциями после победы на старте турнира в Москве
Ангелина Калинина / Фото: btu.org.ua
Третья ракетка Украины Ангелина Калинина дала комментарий после победы над Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Москве:
Спасибо зрителям, что пришли посмотреть наш поединок. Мне кажется, что сегодня получился классный матч. О результате я не думала, Касаткина – один из топовых игроков, поэтому ни о какой победе в двух сетах не было и речи. У меня просто был план на игру и я старалась его выполнять. Занервничала ли я, когда подавала на матч и допускала двойные? Я же тоже человек, я нервничала. Конечно, я всегда хочу победить, но волнение, безусловно, мешает.
Напомним, что в следующем матче Калинина сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) – Екатерина Александрова (Россия).
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