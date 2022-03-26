Калинина обыграла 26-ю ракетку мирового рейтинга и вышла в третий круг крупного турнира в Майами

Вторая ракетка Украины в трех сетах одолела Киз

Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 51) выиграла матч второго круга турнира серии WTA1000 в Майами, США, у Мэдисон Киз (WTA, 26) 3:6, 6:3, 6:4.



За два часа на корте украинка реализовала 3 брейк-поинта из четырех и допустила 5 «двойных». Американка сделала 7 эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 2 гейма на подачу соперницы. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем раунде Калинина сыграет с Аддад Майей, которая сенсационно одолела Марию Саккари.

Напомним, что во втором круге зачехлили ракетки Марта Костюк и Элина Свитолина.