Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде

Украинка в двух сетах разобралась с Стивенс

Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 37) вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в Мадриде, обыграв Слоан Стивенс (WTA, 43) 7:6, 6:4.



За немногим более полутора часа украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из девяти и трижды ошиблась при подаче. Чемпионка US Open-2017 сделала 3 брейка и допустила одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Ангелина взяла реванш за поражение на американском Шлеме в 2018 году.

В следующем матче Калинина сыграет с Гарбинье Мугурусой.

Напомним, что также во второй раунд соревнований в Испании пробились Даяна Ястремская и Марта Костюк.