Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
Украинка в двух сетах разобралась с Стивенс
Фото: j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 37) вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в Мадриде, обыграв Слоан Стивенс (WTA, 43) 7:6, 6:4.
За немногим более полутора часа украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из девяти и трижды ошиблась при подаче. Чемпионка US Open-2017 сделала 3 брейка и допустила одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Ангелина взяла реванш за поражение на американском Шлеме в 2018 году.
В следующем матче Калинина сыграет с Гарбинье Мугурусой.
Напомним, что также во второй раунд соревнований в Испании пробились Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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