Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:55
Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»

Вторая ракетка Украины рассказала, что делает ее счастливой
Теннис WTA
21:11
Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
Ангелина Калинина / Фото: ФТУ
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA, 42) в интервью пресс-службе WTA рассказала о переходе во взрослый теннис, тренировках и какие эмоции испытала, когда попала в топ-50.

О переходе из юниорского тенниса во взрослый

— Самой большой проблемой для меня было то, что я была слишком маленькой. Мой первый профессиональный турнир десяти-тысячник ITF, я сыграла когда мне было всего 15 лет. Там играли уже очень взрослые и сильные девушки и я понимала, что мне необходимо работать над физподготовкой. Я была очень слабой. В юниорах я этого не чувствовала. Мне нужно было улучшать работу ног и свою силу, чтобы быть готовой играть против женщин, а не против девочек. После того, как я начала играть турниры ITF и WTA, я стала лучше понимать игру – что я должна делать на своей стороне, свои сильные стороны. Я поняла, что могу играть против всех игроков и побеждать их.

О 14-матчевой победной серии в прошлом году

— Думаю это был первый раз, когда я поняла, что могу многое, что физически я стала намного лучше. Раньше я не была уверена, что в состоянии выиграть три турнира подряд – так что это было небольшим изменением в мышлении. В тот момент не одна какая-то победа заставила меня поверить в свои силы. Я чувствовала себя лучше физически и морально. Чувствовала что могу побеждать на трех турнирах подряд. Это был тот самый момент, когда я поняла, что нужно расти и двигать своей пятой точкой.

О работе с мужем, который является ее тренером

— Он делает свою работу на 200%. Мой фитнесс-тренер находится в Украине, потому что сейчас там трудное время и он не может выехать. Так что я просто нахожусь с мужем 24 часа 7 дней в неделю и он делает все. Нашей целью было оставаться здоровой и стараться двигаться вперед.

Этот сезон я начала с новым календарем. Обычно в январе я играю турниры ITF, но в этом году я играла в Мельбурне, Аделаиде, Australian Open – большие турниры. Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них.

Я никогда не играла в Чарльстоне и очень ждала этот турнир. Я никогда не играла в Мадриде и Риме. Никогда не играла в Майами, до прошлой недели. Это было потрясающе. Я взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA 1000.

О том что попала в топ-50 мирового рейтинга

— Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: «теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше». Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива будь я 82-й или 22-й. Я просто хочу оставаться здоровой и совершенствоваться. Улучшение – самое важное.

Ты должен самосовершенствоваться, а не думать о рейтингах. Я счастлива, что мне не нужно играть турниры ITF, вместо этого я могу поехать играть Мадрид и Рим. Когда я попала в топ-100, то была рада, что смогу выступить в основе US Open, потому что до этого я все время играла там квалификацию. Для меня всегда приоритетом было играть в основе турниров Большого Шлема».

Калинина вместе с американскими теннисистами собрала внушительную сумму на нужды украинцев


Источник: БТУ
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Теннис WTA
08 апреля 22:00
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
Теннис WTA
08 апреля 08:50
Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Теннис WTA
07 апреля 10:30
Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира
Рекорд Калининой, Свитолина вне топ-20 и новая первая ракетка мира
Теннис WTA
04 апреля 21:35
Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Теннис WTA
04 апреля 19:30
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Теннис WTA
29 марта 10:05

Новости: Теннис

Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
WTA
21:11
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
WTA
08 апреля 22:00
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
WTA
08 апреля 21:20
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
WTA
08 апреля 08:50
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
Стаховський: «Росіяни повинні бути ізольовані від світу»
ATP
07 апреля 22:41
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
Стаховський: «Моя місія в теробороні і загалом – до повної перемоги України над росією»
ATP
07 апреля 21:25
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Колумбии
WTA
07 апреля 11:30
Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
WTA
07 апреля 10:30
Завацкая завершила свое выступление на турнире в США
Завацкая завершила свое выступление на турнире в США
WTA
06 апреля 22:39
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
10:10
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 17:27
Все новости