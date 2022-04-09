Калинина и звезды США собрали внушительную сумму в поддержку Украины
Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
Вторая ракетка Украины рассказала, что делает ее счастливой
Ангелина Калинина / Фото: ФТУУкраинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA, 42) в интервью пресс-службе WTA рассказала о переходе во взрослый теннис, тренировках и какие эмоции испытала, когда попала в топ-50.
— О переходе из юниорского тенниса во взрослый
— Самой большой проблемой для меня было то, что я была слишком маленькой. Мой первый профессиональный турнир десяти-тысячник ITF, я сыграла когда мне было всего 15 лет. Там играли уже очень взрослые и сильные девушки и я понимала, что мне необходимо работать над физподготовкой. Я была очень слабой. В юниорах я этого не чувствовала. Мне нужно было улучшать работу ног и свою силу, чтобы быть готовой играть против женщин, а не против девочек. После того, как я начала играть турниры ITF и WTA, я стала лучше понимать игру – что я должна делать на своей стороне, свои сильные стороны. Я поняла, что могу играть против всех игроков и побеждать их.
— О 14-матчевой победной серии в прошлом году
— Думаю это был первый раз, когда я поняла, что могу многое, что физически я стала намного лучше. Раньше я не была уверена, что в состоянии выиграть три турнира подряд – так что это было небольшим изменением в мышлении. В тот момент не одна какая-то победа заставила меня поверить в свои силы. Я чувствовала себя лучше физически и морально. Чувствовала что могу побеждать на трех турнирах подряд. Это был тот самый момент, когда я поняла, что нужно расти и двигать своей пятой точкой.
— О работе с мужем, который является ее тренером
— Он делает свою работу на 200%. Мой фитнесс-тренер находится в Украине, потому что сейчас там трудное время и он не может выехать. Так что я просто нахожусь с мужем 24 часа 7 дней в неделю и он делает все. Нашей целью было оставаться здоровой и стараться двигаться вперед.
Этот сезон я начала с новым календарем. Обычно в январе я играю турниры ITF, но в этом году я играла в Мельбурне, Аделаиде, Australian Open – большие турниры. Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них.
Я никогда не играла в Чарльстоне и очень ждала этот турнир. Я никогда не играла в Мадриде и Риме. Никогда не играла в Майами, до прошлой недели. Это было потрясающе. Я взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA 1000.
— О том что попала в топ-50 мирового рейтинга
— Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: «теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше». Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива будь я 82-й или 22-й. Я просто хочу оставаться здоровой и совершенствоваться. Улучшение – самое важное.
Ты должен самосовершенствоваться, а не думать о рейтингах. Я счастлива, что мне не нужно играть турниры ITF, вместо этого я могу поехать играть Мадрид и Рим. Когда я попала в топ-100, то была рада, что смогу выступить в основе US Open, потому что до этого я все время играла там квалификацию. Для меня всегда приоритетом было играть в основе турниров Большого Шлема».
Калинина вместе с американскими теннисистами собрала внушительную сумму на нужды украинцев.
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