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Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros

Украинка выиграла у Мельниковой за полтора часа
Теннис Roland Garros
09:16
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Ангелина Калинина / Фото: Federacao Portuguesa de Tenis

Ангелина Калинина (139-я ракетка мирового рейтинга) в первом круге квалификации Roland Garros выиграла у россиянки Марины Мельниковой (185-й номер рейтинга WTA) 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте почти полтора часа. Украинка единожды подала навылет, сделала одну «двойную» и реализовала 7 брейк-поинтов из 11. Мельникова сделала один эйс, 5 раз ошиблась при подаче и выиграла 3 гейма на подаче соперницы.

В следующем раунде Калинина встретится с француженкой Луиз Буассон (914-й номер рейтинга WTA), которая получила wild card в квалификацию.

Напомним, что ранее первая ракетка Украины Илья Марченко в трехчасовом матче пробился в следующий раунд квалификации французского Шлема.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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