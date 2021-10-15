Костюк и Калинина сыграют на турнире в Линце
Калинина попала в основную сетку Кубка Кремля
Уже две украинки могут выступить на турнире в Москве
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Ангелина Калинина попала в заявочный лист основной сетки турнира серии WTA 250 Москве, сообщает пресс-служба «Кубка Кремля».
Это стало возможным после отказа от участия в соревнованиях россиянки Елены Весниной. Ранее по такой же схеме в основу попала Даяна Ястремская.
«Кубок Кремля» пройдет в Москве с 18 по 24 октября. Призовой фонд турнира – $565,530. Параллельно состоятся соревнования такой же категории на Тенерифе, однако там гораздо более скромные призовые ($235,238).
Напомним, первая ракетка Украины из-за травмы может завершить сезон досрочно.
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