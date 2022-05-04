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Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»

Українка ніколи не обігравала суперниць з топ-15, а тепер перемогла двох поспіль
Теннис WTA
07:53
Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»
Ангеліна Калініна / Фото - wtatennis.com

25-річна Ангеліна Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру рівню WTA1000 в Мадриді. Українка дебютує на цій стадії на настільки великому турнірі.

В коментарі прес-службі WTA тенісистка, яка обіграла третю поспіль чемпіонку Grand Slam, зізналася, що проти Емми Радукану був дійсно складний поєдинок:

«В кінці матчу я не думала про рахунок, бо інтенсивність гри була надто високою. Я просто невимовно рада від того, що зуміла закрити матч, тому що в кінці він став шаленим, так багато вирішальних очок, важких розіграшів. Важкий, дійсно важкий матч.

Дуже рада, що почала проходити далі на великих турнірах. Тепер я можу грати на таких турнірах, набиратися досвіду, проводити тут більше матчів, отримати інший матч, іншу можливість. Так що у мене більше досвіду на цьому рівні, і подібні матчі додають досвіду в мою кишеню».

В чвертьфіналі Калініна зіграє з Жіль Тайхманн. Українка одного разу поступалися і одного разу перемогла швейцарку. Що цікаво, обидві зустрічі були на ґрунті. Саме на цьому покритті проводиться турнір в Мадриді.

Огляд матчу Калініна - Радукану:

Сергей Лукьяненко
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