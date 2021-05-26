Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros

Украинка обыграла соперницу из топ-1000

Ангелина Калинина / фото - БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина без труда преодолела второй круг квалификации Roland Garros. 5-я ракетка Украины обыграла соперницу с 914-й строчки рейтинга WTA Луиз Буасон 6:4, 6:3.

Соперницы провели на грунтовом корте в Париже 1 час и 36 минут. Калинина оформила 1 эйс и реализовала 6 шансов на брейк из 9, не ошибившись на подаче ни разу. Буасон допустила 5 двойных ошибок и ни разу не подала навылет.

До основы Открытого чемпионата Франции 24-летней Калининой остался 1 шаг. Для этого ей необходимо будет обыграть победительницу пары Жаклен Кристиан и Маяр Шериф.

Рекордом Ангелины является 2-й круг Roland Garros в 2018 году.

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