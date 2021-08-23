Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Калинина проиграла в первом круге турнира в Чикаго

Украинка в трех сетах уступила Кайе Канепи
Теннис WTA
10:08
Калинина проиграла в первом круге турнира в Чикаго
Ангелина Калинина / фото - tennisua.org

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира серии WTA250 в Чикаго (США) в трех сетах уступила Кайе Канепи из Эстонии со счетом 6:3, 2:6, 5:7.

Матч длился 2 часа 23 минуты. Калинина совершила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.

Во втором круге Кайя Канепи сыграет с Мартой Костюк, которая в первом раунде обыграла Кэтрин Себов.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина Кайя Канепи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
Теннис WTA
22 августа 15:46
Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
Теннис WTA
16 августа 23:01
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Теннис WTA
2 августа 10:33

Новости: Теннис

Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
WTA
10:59
Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции
Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции
ATP
10:41
Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
WTA
10:21
Калинина проиграла в первом круге турнира в Чикаго
Калинина проиграла в первом круге турнира в Чикаго
WTA
10:08
Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»
Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»
ATP
08:39
Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати
Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати
ATP
07:34
Костюк вышла во второй круг турнира в Чикаго
Костюк вышла во второй круг турнира в Чикаго
WTA
07:15
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
WTA
07:13
Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
Российская олимпийская чемпионка пропустит US Open
Grand Slam
22 августа 16:43
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
54
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
44
Все новости