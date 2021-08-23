Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
Калинина проиграла в первом круге турнира в Чикаго
Украинка в трех сетах уступила Кайе Канепи
Ангелина Калинина / фото - tennisua.org
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира серии WTA250 в Чикаго (США) в трех сетах уступила Кайе Канепи из Эстонии со счетом 6:3, 2:6, 5:7.
Матч длился 2 часа 23 минуты. Калинина совершила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.
Во втором круге Кайя Канепи сыграет с Мартой Костюк, которая в первом раунде обыграла Кэтрин Себов.
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