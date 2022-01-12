Калинина без проблем вышла во второй раунд турнира в Аделаиде
Калинина проиграла во втором круге турнира в Аделаиде
Украинка в двух сетах уступила сопернице из США
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
Во втором круге турнира WTA 250 в Аделаиде (Австралия) украинка Ангелина Калинина (WTA 51) проиграла американке Элисон Риск
(WTA 57) со счетом 1:6, 3:6.
Матч длился 72 минуты, в течение которых украинка подала один эйс против шести у соперницы. При этом, Ангелина допустила четыре двойных ошибки.
Также Калинина реализовала один из четырех брейков против пяти из девяти у Риск.
Отметим, что в 2022 году Калинина провела уже три матча, из которых выиграла лишь один.
Напомним, ранее в первом круге турнира в Аделаиде проиграла первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Во втором круге турнира в Аделаиде также сыграет украинка Марта Костюк.
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