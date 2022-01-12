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Калинина проиграла во втором круге турнира в Аделаиде

Украинка в двух сетах уступила сопернице из США
Теннис WTA
09:38
Калинина проиграла во втором круге турнира в Аделаиде
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

Во втором круге турнира WTA 250 в Аделаиде (Австралия) украинка Ангелина Калинина (WTA 51) проиграла американке Элисон Риск (WTA 57) со счетом 1:6, 3:6.

Матч длился 72 минуты, в течение которых украинка подала один эйс против шести у соперницы. При этом, Ангелина допустила четыре двойных ошибки.

Также Калинина реализовала один из четырех брейков против пяти из девяти у Риск.

Отметим, что в 2022 году Калинина провела уже три матча, из которых выиграла лишь один.

Напомним, ранее в первом круге турнира в Аделаиде проиграла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Во втором круге турнира в Аделаиде также сыграет украинка Марта Костюк.


Карен Агабекян
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Теги

Аделаида (WTA) Ангелина Калинина

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