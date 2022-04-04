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Калинина расправилась с представительницей страны-агрессора на старте турнира в США
Украинка удачно стартовала на первом грунтовом турнире сезона
Фото: Getty Images
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 42) вышла во второй раунд турнира серии WTA500 в Чарльстоне, США, обыграв Александру Саснович (WTA, 51) 6:4, 6:4.
За немногим более полутора часа украинка сделала 4 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из шести. Представительница беларуси, выступающая под нейтральным флагом, дважды подала навылет и выиграла 3 гейма на подаче соперницы. Это была первая очная встреча теннисисток.
В следующем матче соперницей Калининой будет казашка Елена Рыбакина.
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