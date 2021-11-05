Калинина расправилась с россиянкой на пути в четвертьфинал турнира в Нанте

Украинка в двух сетах обыграла Андрееву

Ангелина Калинина / Фото: btu.org.ua

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 57) во втором круге турнира серии ITF60 в Нанте, Франция, обыграла Эрику Андрееву (WTA, 416) 6:2, 6:4.



За час с четвертью первая сеяная соревнований выполнила 2 эйса, допустила 4 ошибки при подаче и реализовала 3 брейк-поинта из 8-и. Россиянка единожды подала навылет и сделала 2 «двойных». Это была первая официальная игра теннисисток.

В четвертьфинале Калинина встретится с британкой Сарой Бет Грей.

Напомним, что на этой неделе Ангелина повторила личный рекорд в мировом рейтинге.