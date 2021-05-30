Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros

Украинке для победы потребовалось два сета



Ангелина Калинина / Фото: tennisua.org

В первом круге Roland Garros украинка Ангелина Калинина (WTA, 139) сенсационно выиграла у фаворитки Анжелики Кербер (WTA, 27) со счетом 6:2, 6:4.



Матч продлился 88 минут в течение которых Калинина подала два эйса. При это украинка допустила две двойные ошибки против четырех у Кебер.

Также Калинина реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов, против трех из восьми о оппонентки.

Отметим, что в следующем матче Калинина сыграет с победительницей матча Даниэль Роуз Коллинс (WTA, 50) и Сю Ван (WTA, 145).

Напомним, ранее в финале квалификации Roland Garros Калинина уверенно обыграла Анастасию Гасанову.