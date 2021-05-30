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Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Украинке для победы потребовалось два сета
13:49
Ангелина Калинина / Фото: tennisua.org
В первом круге Roland Garros украинка Ангелина Калинина (WTA, 139) сенсационно выиграла у фаворитки Анжелики Кербер (WTA, 27) со счетом 6:2, 6:4.
Матч продлился 88 минут в течение которых Калинина подала два эйса. При это украинка допустила две двойные ошибки против четырех у Кебер.
Также Калинина реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов, против трех из восьми о оппонентки.
Отметим, что в следующем матче Калинина сыграет с победительницей матча Даниэль Роуз Коллинс (WTA, 50) и Сю Ван (WTA, 145).
Напомним, ранее в финале квалификации Roland Garros Калинина уверенно обыграла Анастасию Гасанову.
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