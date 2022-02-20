Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе
Украинка пропустит соревнования в Катаре
Фото: USTA
Ангелина Калинина
(WTA, 50) снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе, Катар, сообщает официальный сайт
WTA.
Причиной указывается болезнь, но не уточняется, какая. Отметим, что в первом круге соревнований Калинина должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Напомним, что в стартовом матче в Дохе Марта Костюк уступила Ане Конюх.
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