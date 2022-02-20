Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе

Украинка пропустит соревнования в Катаре

Фото: USTA

Ангелина Калинина (WTA, 50) снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе, Катар, сообщает официальный сайт WTA.



Причиной указывается болезнь, но не уточняется, какая. Отметим, что в первом круге соревнований Калинина должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Напомним, что в стартовом матче в Дохе Марта Костюк уступила Ане Конюх.