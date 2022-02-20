Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
19:40
Золото Юкона
19:15
Хоккей. Суперлига Париматч. СК Сокол - Мариуполь

Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе

Украинка пропустит соревнования в Катаре
Теннис WTA
18:48
Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе
Фото: USTA

Ангелина Калинина (WTA, 50) снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе, Катар, сообщает официальный сайт WTA.

Причиной указывается болезнь, но не уточняется, какая. Отметим, что в первом круге соревнований Калинина должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Напомним, что в стартовом матче в Дохе Марта Костюк уступила Ане Конюх.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Теннис WTA
18 февраля 16:21
Костюк и Контавейт с рекордами, Свитолина – в топ-15 рейтинг-листа WTA
Костюк и Контавейт с рекордами, Свитолина – в топ-15 рейтинг-листа WTA
Теннис WTA
14 февраля 13:02
Три лучшие теннисистки Украины заявились на крупный турнира в Индиан-Уэллсе
Три лучшие теннисистки Украины заявились на крупный турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
10 февраля 12:01
1
Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Монтеррее
Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Монтеррее
Теннис WTA
01 февраля 19:42
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Теннис WTA
27 января 21:30
Свитолина и Калинина заявились на турнир в Дохе
Свитолина и Калинина заявились на турнир в Дохе
Теннис WTA
25 января 20:46

Новости: Теннис

Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции
Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции
ATP
19:52
Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе
Калинина снялась с турнира серии WTA1000 в Дохе
WTA
18:48
Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
ATP
18:21
Костюк уступила на старте престижного турнира в Дохе
Костюк уступила на старте престижного турнира в Дохе
WTA
17:14
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
WTA
14:35
Молчанов сыграет в финале турнира ATP в Марселе
Молчанов сыграет в финале турнира ATP в Марселе
ATP
12:31
Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира
Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира
WTA
12:10
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
WTA
11:54
Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
ATP
19 февраля 21:25
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости