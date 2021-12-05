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Калинина снялась с турнира во Франции

Украинка была посеяна под первым номером
Теннис WTA
16:00
Калинина снялась с турнира во Франции
Ангелина Калинина / фото - ФТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с хардового турнира WTA 125 в Анже (Франция), где была посеяна под первым номером.

В первом круге турнира Калинина должна была встретиться с Даяной Ястремской. На отказе соотечественницы Ястремская получила 9-й номер посева и теперь проведет стартовый матч против квалифайера или «лаки-лузера».

Ангелина Калинина установила личный рекорд в женском Туре.

Рене Тер Велде
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Ангелина Калинина Даяна Ястремская

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