Калинина и Ястремская сыграют на турнире WTA 125 во Франции
Калинина снялась с турнира во Франции
Украинка была посеяна под первым номером
Ангелина Калинина / фото - ФТУ
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с хардового турнира WTA 125 в Анже (Франция), где была посеяна под первым номером.
В первом круге турнира Калинина должна была встретиться с Даяной Ястремской. На отказе соотечественницы Ястремская получила 9-й номер посева и теперь проведет стартовый матч против квалифайера или «лаки-лузера».
Ангелина Калинина установила личный рекорд в женском Туре.
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