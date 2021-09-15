Калинина сыграет против полуфиналистки Roland Garros во втором круге турнира в Словении

Ангелина – единственная украинка, которая продолжает выступление в Портороже

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина узнала имя соперницы по второму кругу турнира серии WTA-250 в Портороже (Словения).

64-я ракетка мира сыграет против пятой сеянной Тамары Зиданшек – победительницы одного турнира на уровне WTA, а также полуфиналистки Roland Garros-2021.

Калинина – последняя украинка на турнире в Портороже. В первом круге Ангелина обыграла Сару Эррани.

Также в Словении выступали Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Ястремская с матча стартового раунда снялась из-за повреждения, а Завацкая – проиграла в двух партиях, не сумев навязать борьбу 171-й ракетке мира.