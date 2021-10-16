Цуренко – еще одна украинка, которая сыграет на Кубке Кремля
Калинина сыграет против россиянки в первом круге Кубка Кремля
Ястремская начнет путь на турнире встречей с кем-то из квалификации
Состоялась жеребьевка турнира серии WTA 500 в Москве, где в основной сетке сыграют, как минимум, две представительницы Украины.
Ангелина Калинина в первом круге встретится с местной теннисисткой Дарьей Касаткиной. Даяна Ястремская путь на турнире начнет матчем против одной из победительниц квалификации.
Еще одна украинка Леся Цуренко может попасть в основу через квалификацию.
Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября. Призовой фонд турнира – $565,530. Параллельно состоится турнир на Тенерифе, однако там гораздо более скромные призовые ($235,238) и категория 250.
Напомним, в мужском одиночном разряде на Кубке Кремля выступит первая ракетка Украины, который накануне вышел в финал квалификации.
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